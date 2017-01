Leke Reformierakonna siselistist: Randjärv pahandab, et Pevkur surub peasekretäriks oma soosikut

Möödunud nädalal läksid omavahel Reformierakonna kirjalistis vaidlema Hanno Pevkuri leeri kuuluv Rait Maruste ja Kristen Michalit toetav Laine Randjärv.

19. jaanuaril saatis Laine Randjärv erakonnakaaslastele kirja, milles heidab ette, et erakond on valimisprotsessides teinud juhtimisvigu ja juhib tähelepanu, et sama ei korduks uue peasekretäri valimisega. Pevkur tahab peasekretäriks senist Ambla vallavanemat Rait Pihelgat, kes aga paljudele reformierakondlastele on tundmatu nägu.

„Hanno on Koopaoravas nimetanud peasekretäri kandidaadi nime ja samuti oma plaani, kuidas see mees pukki saab,“ kirjutab Randjärv. „Ma leian, et organisatsiooni huvides pole hea mõte tulla ainult ühe, Hanno enda südames heakskiidetud kandidaadiga juhatuse kinnise koosoleku ette.“

Randjärv kurdab, et Pevkur räägib juhatuse liikmetega ühekaupa oma kandidaadi headest isikuomadustest „sellise veendumusega, mis ei võimalda uskuda, et ta on valmis ära kuulama ka temaga mittenõustuvaid seisukohti.“