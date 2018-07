Legendaarse Tallinna lokaali boss on töötajaid aastaid seksuaalselt ahistanud

Anna oli NoKu klubisse tööle asudes 16aastane. Värskelt keskkooli astunud tüdrukule oli see elu esimene töökoht. Proovipäevast, mil Anna tööks oli köögis nõude pesemine, mäletab ta, et „iga kord kui keegi teenindajatest tuli taharuumi, öeldi mulle, et Andi pakub õlut ja küsib, kas ma ei taha midagi juua“. Anna oli uudishimulik ja nõustus.

Andi Rungi on 47aastane pereisa. Laiemale üldsusele tundmatu Kohilast pärit ärimees, kellest vaikib sisuliselt kogu internet ja sotsiaalmeedia, eelistab ise, et teda kutsutaks „Ändiks“. Keskmist kasvu, tugevalt kiilanev ja suhtlusstiililt malbe keskealine Eesti mees, kes tegutseb Tallinna vanalinnas asuva populaarse söögi- ja peokoha NoKu klubi juhatajana.

Tubli lapsevanema ja eduka ärimehe fassaadi taga on Andil saladus. Nimelt meeldivad talle keskkooliealised tüdrukud. Tihti proovib Andi neid suudelda. Või ilmub ootamatult selja tagant ja kallistab. Mõnikord läheb ka kaugemale.