Leedu hoiatav näide: küberpätid pressisid ilulõikustel käinud patsientidelt raha välja

Viimase kahe aasta jooksul on Riigi Infosüsteemi Ametile (RIA) teatatud ühtekokku 61st küberturvalisuse juhtumist, mis olid seotud tervishoiuteenuste osutajatega. 26 korral saadeti tervishoiutöötjatele pahavara ja õngitsuslehti sisaldavaid kirju, 35 korral oli tegemist tõsisemate küberjuhtumitega. Nende täpne sisu pole teada, ent haiglate ja perearstikeskuste tööjaamu on nakatatud lunavaraga, mis omakorda krüpteeris arvutites olevad failid. See tähendab, et inimeste terviseandmed võivad olla sattunud küberpättide kätte.

Lääne-Tallinna keskhaigla peamine infosüsteem muutus plaanilise uuenduse käigus kasutuks. Rike puudutas ka Pelgulinna sünnitusmaja, patsiente tuli teenindada mitte arvutisüsteemiga, vaid paberi ja pliiatsi abil. Mis täpselt juhtus, RIA ei avalda.

Pärnu haigla IT-saavutustest on enim tuntud see, kuidas kaks töötajat krüptoraha kaevandasid. Tänavu aprillis avaldas Eesti Päevaleht killukesi haigla turvaauditist, mis ütles, et Pärnu haigla küberrünnakule vastu ei peaks. Veelgi enam, tõenäoliselt ei saaks haiglas keegi isegi aru, et neid on rünnatud.