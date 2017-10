Lea Pähkel - kõige rohkem solvatud prokurör Eestis

Ringkonnakohus, 13. september 2017. Süüdistaja Lea Pähkel (48) tõstab kotist välja pooleliitrise Borjomi pudeli ja vaatab kella. Tal on randmel elegantne pärlitest kee. Istungi algus on juba kümme minutit üle läinud.

Ringkonnakohtu väikeses saalis on kohal Kaur Kenderi väike toetuskamp. Esireas istub äsja vanglast vabanenud räppar Beebilõust, kes tegi Kenderiga ropu räpiloo, kus peategelased on Kaskia Sask (ilmne viide prokurör Saskia Kasele) ja Pea Lähker: „Pea Lähker, kuuled, Lähker, anna end üles. Vale on süüme all elada. Vaata küüne alla. Kõik, kelle... Mära, südametunnistuseta lits, ei ime sitta ära...“

Nüüd istuvad kõik kolm üksteisest paari-kolme meetri kaugusel.