Le Mans – ränk katsumus igaühele

Olen kaks korda ajakirjanikuna ja organiseeritud korras käinud Le Mansi ööpäevasõitu vaatamas. Mõlemad elamused olid vägevad, aga ... No tahaks ikka nii, et ei peaks kellegi teise suvast sõltuma. Tänavu saigi unistuste reis Le Mansi teoks, kaaslasteks Autolehe kolleegid Keijo ja Urmas.

Plaan oli lihtne: lendame Tallinnast Pariisi, rendime sealt autoelamu, sõidame sellega 200 kilomeetri kaugusele Le Mansi, peatume raja sees kämpingus ja esmaspäeval pärast võistlust tuleme sama teed tagasi. Arutasime muidki variante (näiteks võtta autoelamu Eestist ja sellega Prantsusmaale sõita), aga need jäid tohutu aja- ja rahakulu tõttu kõrvale.

Autoelamu rentimine on internetiajastul lihtne. Paraku küsivad suured rendifimad, kellega asjaajamine olnuks hõlpsam, hingehinda. Väiksemate kontorite ja erapakkujatega on Prantsusmaal aga see häda, et suhtlemine käib ainult prantsuse keeles. Lõpuks aitas hädast välja eraisikutest omanikke ja rentijaid vahendav portaal yescapa.com, mida mõningate mööndustega võiks nimetada autoelamu-uberiks.