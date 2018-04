Le Kalevipoeg kunagise raudteejaama seinal

Hotelli hommikusöök reedab prantsuse vaimu vankumatu püsimise vähemalt gastronoomilisel tasandil: biskviit, juust ja marmelaad on see universum, mida ei ähvarda ükski must auk. Kõrvallauas on kuhjuvate ­saiataldrikute taga leidnud ühise keele ­sakslane ja prantslane. Nad vestlevad ­Euroopa loomasöögiturust (mitte segi ­ajada lemmikloomatoiduga, toonitavad nad teineteisele, see viimane on hoopis midagi muud), mingid nihked on sealgi toimumas, loomad on hakanud keelduma tavapärasest ja otsivad uusi maitseid − individualismi kasv peegeldub alati esimesena seedeelundkonnas. Üks neist võtab välja paksu mapi joonistega, ta lappab neid, jõuab ühe kaardini, paneb oma sunnitud dieedist räsitud pöidla kaardile ja ütleb: „Estonia.“ Mõlemad kummarduvad murelikult kaardi kohale. Jah, üks turg, mis veel ootab jagamist. Ühed loomad, kes pole veel maitset suhu saanud.