Lasnamäe kuti rokkiv tähelend suures disainimaailmas

Juba üheksa aastat suure lombi taga elanud ja tegutsenud ­Anton Repponen ütleb küll, et ta on eestlane, kuid suuresti unustanud eesti keele. Talendikale digikunstnikule jäi Eesti kiiresti väikeseks ja ta läks laia maailma.

Rootsis avanes ­Repponenile kogu digidisainimaailm. Ta mitte ainult ei saanud paremaks disaineriks, kasutajaliideste valmistajaks ning visuaalse keele „kõnelejaks“, vaid õppis ka kliente tundma ja nendega suhtlema. Nüüd tegi ta asju, mida kasutasid Ameerikas miljonid inimesed. Nii töötas ta näiteks Porsche ja Nintendo heaks. Ühel hetkel muutusid kliendikohtumised New Yorgis niivõrd sagedaseks, et Repponen kolis lombi taha elama. Tema ülesanne ei olnud mitte lihtsalt luua vingeid ­disainilahendusi, vaid inspireerida ja motiveerida oma kliente ja meeskonda.