Lara Croft – kellele ja milleks?

Videomängufilmid. Miskipärast arvavad stuudiod, et neid oleks vaja teha ja et brändinimi toob rahvast ikka veel kinno. Üheksakümnendatel võis see ehk nii olla, kuid siis seisnesid mängud veel üsna paljus puhtalt hüppamises ja tulistamises ning lugu jäi tagaplaanile, koosnedes heal juhul rohkem maailmaloomisest või mõnest edasiviivast taustaparagrahvist, mis mängijat ühest stsenaariumist teise viisid.

Seega, tühjadel, kuid konkreetsetel karakteritel, kellele ettekujutusvõime võis ise taustaloo genereerida, oli suur võlu. Ja „Tomb Raideri“ Lara Croft oli üheksakümnendate lõpu sellistest üks äratuntavamaid – ta ei olnud antropomorfne loom või multikalik karikatuur vuntsidega mehest, vaid ainus suure nimega naisterahvas meeste ja loomadega täidetud maskotitööstuses. Nurgeliste hiigel­tissidega!