Umbes 200 kilomeetrit Uganda pealinnast lääne poole asub Hope Northi laager. See on koduks rohkem kui kahesajale noorele – põgenikule, sõjaohvrile või endisele lapssõdurile. Suurt internaatkooli juhib Okello Sam, kes on tõenäoliselt üks Aafrika tuntumaid endisi lapssõdureid. Kui Okello Ekspressi õhtusöögilauas vastu võtab, algab üks tavapäraseid õhtuseid teraapiavorme. Soojas ööpimeduses hakkavad kõlama trummid ja lauluviisid.