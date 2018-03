Hindamisele läheb plaat, mis on neljandat nädalat Eesti albumite tabelis esimesel kohal – Kendrick Lamari kureeritud soundtrack-album filmile „Black Panther“. Selgitan lastele, mil viisil plaati kuulama ja hindama hakkame ja millega on tegu. Muusika filmile, superkangelase film, aga täiskasvanutele. „Aaa, nagu Batman!“ ja „Aaa, nagu Spiderman“, ütlevad lapsed.

„Või nagu „Roosa panter“,“ teatab Rosanna, ütleb, et tal on kolm paari pükse kaasas ja küsib siis: „Aga kas see „Must panter“ on õudne?“

Mina: „Ma ei tea, ma ei ole seda veel näinud.“

Rosanna: „Ise oled ajalehenik ja ei tea, miuke film välja näeb!?!“

Villiam: „Ise oled ajalehenik... väga imelik...“

Isabel: „Ajalehenikku nimetatakse „ajakirjanik“.“