Maailm oleks olemas isegi siis, kui meid ei oleks. Maailma olemasolu kohta saab koguda tõendeid. Need pole sama mis maailm ise, samuti nagu ei ole vihmamantli nägemine veel vihmasadu, ja sümptom ei tähenda veel tingimata haigust. Vihmamantel võib rääkida vihmast, sümptom võib vihjata ühele või teiselegi haigusele. Vihmamantlit võib kanda ka kuiva ilmaga, paljudel juhtudel võib haigus puududa, sest sümptomile leidub teisigi põhjuseid. Miks me siis räägime 21. sajandil hariduse ja teaduse edu kiuste avalikult lamedast Maast?