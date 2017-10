Kevad, 15.–29. mai 2015. Eesti vetes toimub Baltimaade suurim miinitõrjeoperatsioon Open Spirit 2015. Operatsiooni käigus leitakse aga veel midagi.

Meremuuseumi merearheoloogia teadur Vello Mäss saab 2. juunil mereväestaabist teate, et Saksa miinitraaler avastas Tallinna lahest Naissaare külje alt lagunenud laevavraki.

Teade paneb Vello Mässil silmad särama. Ta on 1988. aastast Eesti meremuuseumi teadur ja uurimislaeva Mare kapten, 40 aastat tegelenud laevavrakkide uurimisega.

9. juunil sõidabki Mare Lennusadamast välja. Mäss on põnevil. Ja seal ta ongi – Naissaare külje all sügavikus, hoovusi võimendavas düüsis, umbes 30 meetri sügavusel lebab purjelaeva vrakk. 18 meetrit pikk ja 7 meetrit lai. Esmapilgul väga lagunenud, alles vaid pilpad.

Mäss pöördub Eesti Muinsuskaitseameti poole, et saada luba vrakile uurimisretke korraldamiseks – ilma muinsuskaitseameti loata on see keelatud.