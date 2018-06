„Ladvatulekahju... Sellega pole muud, kui et anna jalgadele valu ja päästa oma hing“

„Tallinnas tekkis kolmel päeval olukordi, kus polnud ühtegi vaba päästeautot. Ida rajoonis oli veel hullem – maja põles ja lähim auto oli 70 kilomeetri kaugusel,“ ütleb päästeameti pea­direktor Kuno Tammearu. Metsatulekahjud võtavad päästeameti võhmale. Suurtele metsatulekahjudele saadetakse kõik parasjagu tööl olevad meeskonnad, lisaks kutsuti mehi kodust välja ja pandi hääled sisse reservautodele. Kokku kutsuti üleriigiline staap, et päästjaid ja autosid näpuotsagagi üle riigi jagada. Kaaluti isegi rahvusvahelise abi kaasamist, sest Vikipalus lõi lõõmama ladvatuli.

„Ladvatuli, see on nii, et vaatad lihtsalt, pea kuklas, suu lahti!“ ütleb päästeameti ekspert Hengo ­Metsaru. Ladvatuld esineb harva, see tekib vaid viiel protsendil metsatulekahjudest.

Aga kui see juhtub ja puude ladvad hakkavad mühinal tuld edasi kandma, on põrgu käes. Maa pealt seda ei kustuta. „Ladvatulega on nii, et kes maa peal, päästku oma hing. Anna ainult jalgadele ja tehnikale valu, et tulele ette ei jääks,“ täiendab Tammearu.