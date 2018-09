Kõik vaba lääne suuremad liikumised jõudsid ka siiapoole raudset eesriiet, küll väiksemal määral või hiljem, aga jõudsid. Olgu selleks estraadipop, punk, heavy metal või psühhedeelia. Ja just need kõige vabamalt mõtlevad ja totalitaarsele võimule vastu seisvad psühhedeelia ja hipiliikumine näivad olevat ühed laialdasemalt ja pikaajalisemalt nõukogude põranda all pulbitsenud nähtused. Vähemalt säärase mulje jätab filmimuusika album „Soviet Hippies“ samanimelisele Terje Toomistu dokumentaalfilmile.