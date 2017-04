„Ma kirjutan mõnikord laule, aga nad on veidi kehvad; kui sellega läbi ei löö, tahan ma saada sotsiaaltöötajaks just nagu mu isa,“ pajatab pikalt pausilt naasnud Jens Lekman oma värske kauamängiva „Life Will See You Now“ avaloos ning kohe saavad kuulajad kinnitust, et Rootsi indipopi crooner’i koloriitne lüürika pole vahepeal ühegi tooni võrra tuhmunud.