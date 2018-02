Kuurort, ahvid ja sajanditevanune sild

Õhus on tunda lausa südasuvist kuumust, kui väljume keset oktoobrit Málaga lennujaamast, seljataga Ryanairi lend Barcelonast. Mingit erilist reisiplaani meil pole, kavatseme puhata Andorra Püreneede mägistel radadel läbitud kümnetest kilomeetritest. See peaks välja nägema nii, et vedeleks õige kõigepealt paar päeva mõnes kuurordis ja seejärel loksuks busside-rongidega piirkonnas ringi.

Benalmádena ei paista kuidagi erinevat kümnetest omataolistest rannalinnadest: baarid, promenaad, jahisadam ja uhke ostukeskus.