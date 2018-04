Kuulsate naabrite tüli: majade suurused ajasid Sõnajalad ja Tõniste sõjajalale

Tõniste arvates ehitasid Sõnajalad tema naabrusse teadlikult lubatust meetri võrra kõrgema maja, ning on eriti nörritav, et vald seadustas olukorra tagantjärele. Andres Sõnajala sõnul on hoopis Tõniste see, kes oma maja liiga laiaks ehitas, ja on enda kannatustes ise süüdi.

Tõniste naabrusse hakkas kaks identset maja kerkima veebruaris 2015. Üks neist asub otse Tõniste krundi kõrval (sellest tüli tekkiski), teine veidi eemal. Asukoht on suurepärane: ümbruskond vaikne, puhub jahutav meretuul, aknast paistab Tallinna kilukarbisiluett.

Juba viis päeva pärast ehituse algust laekus Viimsi vallavalitsusse esimene kaebus.