„Ruttu-ruttu kõik see mees Kuubale, seni kuni seal veel midagi vaadata on!“ Nii hüüavad turismifirmad, reisifoorumid, rännusellid... Ning paljud väidavad, et juba ongi hilja Kuubale minna – ei olevat enam „see“.

Kuid samad hüüded oleksid ju võinud kõlada ka 90ndate Lääne-Euroopas näiteks Eesti kohta – tulge ruttu, sest kohe muutuvad printsessid kõrvitsateks, Moskvitšid Datsun Cherrydeks ja Hartwalli hamburgerikiosk McDonaldsiks – ja siis ei saagi sealt enam kahe Kirde saia vahel kotletti osta. Jah, Kuuba on muutumas – mobiiltelefonid, järjest kättesaadavam internet, järjest rohkem turiste. Ka paljusid kuubalasi hirmutatakse, et vot, võtke viimast, sest ega siis, kui need vanad autod ja varemeis linnad kaovad, enam keegi siia tulla ei taha.