Kütusemüüjatel „sahvris“ ligi 150 miljonit liitrit kütusevaru

Eestis on praegu väga palju kütust, sest müüjad panid aktsiisitõusu eel kõik tünnid pilgeni täis. Agaramad soetasid varusid lausa terveks aastaks.

Eelmisel kolmapäeval tõusis kütuseaktsiis. See pidi bensiini ja diislikütuse liitri hinda kergitama hoobilt umbes viie sendi võrra. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson soovitas kõikidel päev enne paagid täis tankida. Jaanuari viimasel nädalal kasvas kütusemüük Eesti suurimas jaeketis kolmandiku võrra.

Müüjad rääkisid, et neil on küll tanklates „mõningased“ varud – nii umbes paaripäevased –, kuid hinnatõusust pole pääsu.

Olerexi kütuse sisseostu juht Alan Vaht kinnitab, et Olerexi varud piirduvad sellega, mis tanklates on: mõnda tanklat täidetakse mitu korda päevas, teistes on poole päeva varud, mõnes jätkub kütust viieks päevaks.