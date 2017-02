Kuskil kõrva taga on vaikne kitarrikrõbin

Kuigi Priests on 2012. aastal loodud bänd, ilmus nende esimene album alles viis aastat hiljem. Kas see oli bändile vajalik aeg, et ennast sisse mängida, ei tea, kuid kõlab küll niimoodi. „Nothing Feels Natural“ on paradoksaalne pealkiri – vastand sellele, kuidas nende muusika kõlab.

See on täpne, minimalistlik ja naturaalne masinavärk. Siit leiab vihjeid paljudele mõjutajatele – Sleater-Kinney toorus ja energia, Siouxsie müstilisus, varase Sonic Youthi dissonantne nihilism, Le Tigre elektroonilised pintslitõmbed.