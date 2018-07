Kurnatud ja alamakstud: maailma rikkaimale inimesele kuuluva Amazoni toodete inimhind

© Guardian News & Media

Kell on viis hommikul ja noore naise silmalaud vajuvad kinni. Terve öö on ta hambaharja abil Amazoni nutikõlaritelt tolmuplekke eemaldanud. Aeg möödub venides. Nüüd on väsimus tema üle võimust võtnud.

Ta töötab üha aeglasemalt, kuni rohkem ei suuda. Ta vaatab töökojas ringi. Teised töötajad on oma pead puhkamiseks pingile toetanud. Ta tõmbab end kössi ja vajub unne.

Kutsugem seda noort naisterahvast Alexaks. Alexa, mida sa siin teed?

Vastuse saamiseks peame ajas paar kuud edasi liikuma, et jõuda maikuu viimasesse esmaspäeva. Lõuna-Hiinas Hunani provintsis asuvas Hengyangi linnas on pilvine hommik. Provintsi suuruselt teises linnas elab enam kui seitse miljonit inimest. Kohalikud teavad seda kui metshanede linna, sest lõunasse rändavad linnud olid harjunud seal vahepeatust tegema. Siiski oleks isegi paljudel Hiina kohalikel selle paiga kaardilt leidmisega raskusi.

Hommik on soe, kuid pilves ja veidi hägune, mille põhjuseks võib pidada nii udu kui ka saastet. Baishazhou tööstuspargis asuvasse Foxconni tehasesse viiv tee on lai ja ümbritsetud hästihoolitsetud taimedega. Kõrge värava taha peituva tehase poole liigub ühtlane autode, mootorrataste ja busside liiklusvool. Sinistes vormides turvatöötajad jälgivad tänavat ja väravast sisenejaid.

Saabuvad kümned töötajad.