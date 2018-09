Kurjus saab voli siis, kui inimene loobub mõtlemast

Urmas Paet RUS

Vallo Kruuser

Eesti avalikus ruumis on vaikselt kanda kinnitamas uut tüüpi poliitiline retoorika, mis vaenab mõnda vähemusrühma, ja see ei tekitagi enam erilist arutelu, vaid on justkui uus normaalsus.