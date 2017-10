Kupeldamise skandaali sattunud Laura Kõrgemäe firmal on olnud palju tuntud osanikke

Ettevõtte Invidia asutaja on hiljaaegu 50 000 euro altkäemaksu nõudmises ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete omamises süüdi mõistetud Teet Järvet. Kohus mõistis ka Järvetile kolme aastase ettevõtluskeelu.

Kupeldamises kahtlustatava Laura Kõrgemäe (31) firmas on olnud oma roll ka endisel kihlatul Erik Karul. Tema on muuhulgas olnud ka Järveti äripartner.

Karu oli ettevõtte juhatuse liige ja osanik 2007 aastast kuni 2014. aastani. Kui enne seda kirjutasid väljaanded paari kihlumisest ja ühise kodu soetamisest, lahkus 2014. aastal Karu juhatuse liikme kohalt. Mõne kuu möödudes vahetusid rõõmusõnumid tabloidlehtedes paari lahkumineku uudisega.

Pärast Karu Ja Järveti lahkumist võttis Kõrgemäe firma omanduse ja juhtimise üle ja lõi modelliagentuuri.

Mullu aprillis rääkis Erik Karu avameelselt, et on õppinud tundma ära, millal naised tema raha jahivad ning on leidnud omale uue pruudi Janelysi. Uue kaaslase leidis Karu aga endise elukaaslase Kõrgemäe tööhõiveagentuurist Invidia Agency.