Kuninganna saabumine

Tõusin püsti ja läksin hambaid pesema. Tagasi tulles kostis teki alt vaid mingit korinat. Küsisin talt, kas ta ei peagi tööle minema. Ta teatas, et tal on hommik vaba. Uskumatu tüüp! Pakub veinitamist välja vaid siis, kui endal on järgmine hommik vaba. Aga mina? Tegin talle puhtast õelusest jalatallale kõdi ja läksin seejärel kergelt kõikudes tööle.