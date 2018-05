Kuni 150 tuhat eurot kuus teeniv Lyonessi-võrkturundaja: „Miljonär ma ei ole. Ferrarit pole saanud“

Kirjutasime viimases numbris võrkturundusfirmast Lyoness, mis lubab võrguga liituvatele ja edasi arendada aitavatele Eesti inimestele suurt tulu ja heaolu. ­Siinse Lyonessi-püramiidi tipus (Eestis kinnitab tarbijakaitse, et tegu on seaduskuuleka äri, mitte püramiid­skee­miga) figureerib Eesti ainus 8. taseme marketer Martin Mander, kelle ­teenistus peaks kirjade järgi küündima kuus 150 000 euroni.

Kuidas sattusite Lyonessi juurde?

Olin esimene, kes tuumikmeeskonna kokku pani. Minule tutvustas seda äri 2012. aasta suvel mu äripartner Lätist, kes oli sellega alustanud. Alustasin, kuna mulle kui ettevõtjale tundus idee lihtne ja loogiline. Pikka aega on räägitud, et paljude eri kliendikaartide asemel võiks olla üksainus kliendikaart, mis töötaks paljudes kohtades, ning Cash­back kaart on lahendus sellele probleemile.

Eriti meeldis mulle see, et kõik osapooled võidavad – partnerettevõtted saavad lisakliente ja lisakäivet, tavaklient saab tasuta kliendikaardi ning igalt ostult raha tagasi ning Lyconeti liikmed (ehk äri ehitajad – T. T.), kes on teinud tööd ja aidanud turgu üles ehitada, teenivad antud käibe pealt.