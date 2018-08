Kunagi rääkisid Meri, Lauristin ja Savisaar sama nagu praegu EKRE

„Kõigepealt tulevad garantiid eestlastele ja siis rahvusvabariigis saame (eestlastena) garantiisid edasi anda,” seletab ajakirja Vikerkaar tollane peatoimetaja Rein Veidemann ühes 30 aasta taguses telesaates venelannast ajakirjanikule. Veidemanni jutus korduvad sõnad „rahvusriik” ja „põhirahvus” (kõlab nagu põlisrahvus). Sama telesaate teises kohas tsiteerib ajakirjanik Rein Järlikühte Interrinde lendlehte. Lendlehe tekst on Järliku arvates nii jälk, et kaassaatejuht Hagi Šein oligi hetk varem keeldunud seda tsiteerimist. Järlik võdistab õlgu, aga loeb jälkuse lõpuks ikkagi ette: „Eestlased arvavad on Eestimaa on ainult eestlaste jaoks, aga kas meie oleme vähe teinud.”

Ülalkirjeldatud on kaadrid Mati Põldre ja Ene Hioni reportaažfilmist "Kas oskame hoida ühte..." 1988. aastal. Põldre ja Hion käivad läbi suvised ja sügisesed suursündmused. Toredaid pilte on filmis muidugi palju. Edgar Savisaar pragab suurel ekraanil venelastega, et need on kuidagi liiga priviligeeritult tundma hakanud.