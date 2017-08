Kunagi popi uuteks Picassodeks kutsutule on muu maailm järgi jõudnud

Kui Manchesteri ansambel Everything Everything aastal 2010 pead tõstis, eristusid nad mõttekaaslastest märgatavalt. Nad olid kui kunstilise ambitsiooniga art-rokkarid, kes pommitasid süntidega, soovisid toimida tantsupõrandal ja loopida popitabelitesse ­ootamatuid kokteile Tears For Fearsist, Rick Springfieldist, Power Stationist, Howard ­Jonesist, Go Westist, Wang Chungist ja afrokitarridest. Nad olid nagu värvaineid ja sünteetilist energiat täis süstitud Wild Beasts. Juba ammu tahavad kõik indibändid sellised olla. Sünte, tantsu, pauku. Isegi Wild Beasts tahab kosta nagu värvaineid ja sünteetilist energiat täis süstitud Wild Beasts.