„Kuna oleme naised, hakati rääkima hooramisest!“

LOE KA: Erakordne skandaal Soome õigussüsteemis: peaprokurör sai kinga, politseijuhid lähevad kohtu alla

Susannat ja Minnat esimest korda koos nähes võiks neid pidada emaks ja tütreks. Kohtume Sanomatalos, kus asub Helsingin Sanomate toimetus. Susanna Reinboth oli noor naine, kui ta toimetuses 1990. aastal alustas. Minna Passi asus Hesaris tööle aastal 2007. Mõlemad kirjutavad nii paberlehte kui ka veebi kohtu- ja krimiuudiseid.

Reinbothi tööd on varem pärjatud Soome olulisemate ajakirjanduspreemiatega. Mullu avaldas ta koos Passiga dokumentaalpõneviku „Keiser Aarnio. Narkopolitseinik Jari Aarnio uskumatu lugu“. Nelja­sajaleheküljelise raamatu esimene tiraaž müüdi läbi ühe päevaga.

Tänaseks on teost trükitud üle 20 000 eksemplari ning auhinnatud Bonnieri raamatuauhinnaga. Hiljuti jooksis televisioonis selle ainetel vändatud kümneosaline telesari. Reinboth ja Passi on seriaali peategelased, nende osades esinevad mõistagi näitlejad.

Üldiselt tuntakse Soomes ajakirjanikke märksa vähem kui Eestis. Siiski on Reinbothi mõned korrad metroos ja lennujaama järjekorras ära tuntud ning hea raamatu eest tänatud.

Kui ohtlik oli uurida politsei seoseid allilmaga?

Susanna Reinboth: Leidsime aastal 2013 äriregistrist kinnituse, et Helsingi narkopolitsei juht Jari Aarnio ja Soome allilma käilakuju Keijo Vilhunen ajasid ühist äri. Kirjutasime sellest artikli. Me ei teadnud, kuidas allilm reageerib. Toimetuse juhtkond otsustas, et ööbime mõnda aega hotellis. Hiljem saime teada, et Vilhunen redutas samal ajal samas hotellis.

Minna Passi: Ma poleks teda äragi tundnud, sest temast polnud fotosid. Vilhunen on kuulunud Soome allilma tippu. Ta osales kuritegelikes ühendustes M.O.R.E ehk Me Olemme Rikollisten Eliittiä (eesti keeles: Me Oleme Retside Eliit – EE) ja United Brotherhood. Teda peeti vana põlvkonna profiks, omamoodi „ausaks röövliks“, kes ei koputa võmmidele.

Reinboth: Teised politseinikud imestasid, kuidas Vilhunen saab nii vabalt tegutseda. Neid nähti kogu aeg Aarnioga ninapidi koos, mitte küll avalikes kohtades. Tavaliselt rääkisid nad autos.