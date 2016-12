Kümme ägedat telesarja 2016

VÄGA PAHA PAHALANE: Tõenäoliselt on "Elavate surnute" Negan (Jeffrey Dean Morgan, paremal) viimase aasta kõige vastikum kurjam teleekraanil.

ei-ei, see pole edetabel! Areen tuletas meelde kümme lõppeval aastal alanud või jätkunud telesarja, mis eriti tähelepanu väärivad.

„Stranger Things“

Möödunud aasta üllatushitt vuhises ootamatult Netflixi ekraanidele, olles enne mitme stuudio ukselt pikema jututa tagasi saadetud. Vanad telehundid ei uskunud, et ulmesari, kus peaosas on lapsed, võiks laiemale publikule huvi pakkuda. Ooh, ja kuidas veel! „Stranger Things“ on siiras retroõudukas, mis ei võta kuigi tõsiselt ei oma ajastut (80ndad), vaatajate hirmutamist ega loo originaalsust. Õigupoolest ei meenu ühtki teist seriaali, mis sedavõrd palju, lausa igas kaadris, pulbitseks äratundmisrõõmust keskealiste põlvkonnale.