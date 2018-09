Kümme aastat masust. Mõnel alal pole kriis veel läbi

Kriis puges kõikjale, isegi eestlaste vooditesse. „Nüüd, kus firmad on üksteisele võlgu, üks ei maksa ära ja jäädakse ka ise võlgu, liiguvad osal meestel mõtted seksist eemale,“ rääkis keset sügavat masu Ekspressile meestearst Olav Poolamets.

Multimiljonärist autokaupmees, suurettevõtjate klubi praegune juht Väino Kaldoja andis aga mõista, et tulekul on eriti karmid ajad: Tallinnas võib karta olukorda, kus röövimised on igapäevane asi ja keegi vanalinnas väga jalutada ei julge.

Millal täpselt kriis algas, on raske öelda. Kinnisvararalli tipp jäi 2006. aasta teise kvartalisse. Tookord kallinesid korterid lausa 75 protsenti aastas. Uusi eluruume haarati lennult, mõned inimesed teenisid ainuüksi broneeringute edasimüügist.