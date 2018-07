Kumb on parem – kas Ameerika või Euroopa? Miki-Hiir või Sipsik?

Ma tean, et ei peaks endale mõttetuid piiranguid tegema, aga läinud nädalal Berliinis olles otsustasin, et Starbucksis ma enam kohvi ei joo. Samas teadsin, et selles USA globaalses ketis pakutakse just seda kohvi, mida hommikul kõige enam tahaksin: pärast aprillikuist Londonis-käiku on mu lemmikuks seal kõikjal joodav flat white, sametise täispiimavahuga topelt­espresso. Eestis pole see veel igale poole jõudnud. Berliinis tahtsin oma eurod kulutada kohaliku kohvirösteri hüvanguks. Tegin teadliku valiku Saksamaa kasuks, loobudes ameerikalikust ahvatlusest. Paljud Berliinis varahommikul lahti olevad kohvikud kuuluvad kohalikesse kettidesse, aga minu lemmikkohvi seal ei olnud ja kaardiga maksmisest ei soovitud enamikus neist kuuldagi.