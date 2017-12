Kultuuriministeerium sai Hiina suursaadikule kinki tehes hakkama piinliku prohmakaga

Kultuuriministeerium teatas täna oma Facebooki-lehel, et „Lahkuv Hiina Rahvavabariigi suursaadik Qu Zhe külastas Kultuuriministeeriumi, et tänada kantsler Paavo Nõgenet Eesti ja Hiina kultuurikoostöö arendamise eest. Viimastel aastatel on kultuurivahetus tihenenud – suurtes Hiina saalides on esinenud meie tippkollektiivid, Saaremaa ooperipäevadele aga on tuleval suvel oodata Shanghai ooperiteatrit. Septembris allkirjastati ka riikide koostööprotokoll uueks perioodiks kuni aastani 2022, mis lubab tiheda kultuurivahetuse jätkumist. Kultuuriministeerium kinkis lahkuvale suursaadikule tänutäheks Eestis valmistatud puidust kella, mis jääks meenutama häid emotsioone Eestist.“

On vana tõde, et hiinlasele kella kinkimine ei ole hea mõte. Nimelt tähendab Hiinas kella kinkimine surma ja sellise kingituse tegemine toob hiinlaste arvates ebaõnne.