Augusti lõpus asusid kultuurkapitali sihtkapitalid oma tavapärase kolmanda jaotuse raha taotlejatele laiali jagama. Halva üllatusena selgus, et eelmise aastaga võrreldes on raha 6–8 protsenti vähem. Üks põhjusi on Läti viinaralli, mistõttu riik oodatust vähem aktsiisi kogus.