Sitofiilia on seksuaalne kiindumus toidu vastu. Pole muidugi kindel, mis mänge Unknown Mortal Orchestra taga seisev Ruban Nielsen harrastab siis, kui ta parajasti laval või stuudios pole. Aga tundub üsna tõenäoline, et teatav afrodisiaakumiambitsioon on UMO neljandal albumil olemas. Mis jällegi ei tähenda, et see oleks kuidagi jube siidine ja pitsivahuline. Nielseni funk on küll seks, aga heitleb helge ja tumeda poole vahel tihedamini kui Skywalkerite dünastia.