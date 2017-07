Kuidas valmistuda suvepuhkuseks?

1. Suvepuhkus võta alati augustis. Ilm pole oluline, peamine on puhata kolleegidest hiljem. See on tõeliselt hõrk nauding, kui kolleegid saabuvad puhkuselt ja sa saad neile ette lugeda kõik oma peatselt saabuva puhkuse plaanid. Kui vaja, võid oma plaane ka natuke seksikamaks valetada, ega keegi ei kontrolli.

2. Kui on plaanis puhkuse käigus Eestis natuke ringi sõita, siis proovi oma marsruuti sättida nii, et käiksid Läti piiri äärest läbi. Siis on Läti viinapoes alkoholivarude täiendamist kergem oma plaanidesse paigutada.