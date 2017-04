Kuidas ühtaegu elada Hispaanias ja töötada Eestis

Elisa tootejuht Ivo Popp (29) ja uute teenuste juht Kertu Kriisk (28) üritavad elada digitaalse ränduri elu. Kui kohtun nendega Tallinnas, Elisa kontoris, on nad tulnud just Vietnamist. Tõsi, seal veetis paar oma puhkust, tööd ei tehtud. Ometi sai Vietnamist mõnel puhul ka tööülesandeid täidetud, ütleb Kertu. „See arvamus, et Kagu-Aasias on internet jama ja ei saa töötada, on täiesti vale. Vahepeal tundub mulle, et me ei saa eestlastena aru, kui kiirelt areneb muu maailm järele Lääne riikidele,“ ütleb jumekas ja ebaeestlaslikult energiast pakatav Kertu.

Kertule ja Ivole kargas idee kaugtööd teha pähe eelmise aasta veebruaris, kui nad viibisid puhkusel. Lennujaamas kojulendu oodates vaatas Kertu nutitelefoni abil ilmateadet Eestis – jälle pilvine, jälle neetult külm. Tahaks päikest. Kuidas ühildada hea ilm, huvitav keskkond ja töö just talviti, kui valgust vähe? Kõige mõistlikuma variandina jäi sõelale kaugtöö vorm sama tööandjaga.