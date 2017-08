Kuidas Trad.Attack! Britanniat vallutas

Kell on üheksa reede hommikul ja väljas paistab päike, aga suur, kõle ja pika nimega hotell mõjub sama hirmuäratavalt nagu öösel pimedaski. Siin võiks vabalt filmida „Midsomeri mõrvade“ järjekordset osa, kus laipu tuleb nagu jooksval lindil. Sama hästi võiks see olla haigla õudussugemetega filmis. Isegi personal on üleni valgesse riietatud.

Sammun mööda pikka koridori, hirmuvärin hinges. Hirmu ei tekita mitte inglispäraselt ebasõbralik interjöör, vaid eesootav kohtumine. Appi, ma kohtun ju kohe superstaaridega! Pean nendega midagi rääkima! Kuidas ma neid üldse tervitan?