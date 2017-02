Esimest korda puutusin rannarootslaste ja natside teemaga kokku, kui tegin intervjuu ­Sigrid Rausinguga, ühe Suurbritannia kõige rikkama naisega, kelle varandus on pärit tema rootslasest vanaisa asutatud joogipakendite firmast Tetrapak. 1993–1994 viibis Rausing Noarootsis, kus ta kogus materjali doktoritöö jaoks kultuuri­antropoloogias. Selle põhjal kirjutas ta raamatu „Kõik on suurepärane. Mälestusi Eesti kolhoosist“ (Imeline Ajalugu, 2014), kus ta muu hulgas arutleb pikalt rannarootslaste „määritud maine“ üle Rootsis. Ta kirjutab, et teise maailmasõja lõpus „natsid [---] nõustusid sõlmima kokkuleppe ja toimetama nad tasu eest Rootsi, rahu ja neutraliteedi maale“. Kogu episood tundus mulle väga saladuslik: miks sakslased sellega sõja lõpus üldse tegelesid ja kas tõesti natsid olid selle idee autorid?