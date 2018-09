Kuidas selgitada kunsti haridusministeeriumi ametnikule

Eesti Kunstiakadeemia uus hoone Kotzebue tänaval avati aplombika peoga augusti lõpupäevadel. See on tõesti muljetavaldav hoone. Olgu tänatud kõik ehitajad, keda nägin veel ka jõululaupäeva õhtul lumesajus tellingutel turnimas, ja samuti KUU-arhitektid, kelle helgetes peades see kõik sündis. Selline ühine pingutus ühendab koolirahvast nagu lapse sünd vanemaid. Vana koolimaja lammutamispeol ma ei osalenud. Läitsin sel ööl ateljees küünla ja tegin tööd.