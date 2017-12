Kuidas reisida nii, et kõik saavad rikkamaks?

Hiljutisel reisil Vietnami avastasin poolkogemata valemi, kuidas oluliselt suurendada positiivsete mälestuste hulka ja kõrvalproduktina ka enda ­karmaskoori. Heureka moment tabas mind tegelikult alles tükk aega pärast reisi, kui pidin korduvalt sõpradele seletama, et mis siis seal Vietnamis lahedat oli. „No vaata, toit oli väga hea, odav oli, soe oli“, aga nende üsna aimatavate ja äraleierdatud põhjuste kõrval meenus ka kolm väga konkreetset asja.

Esiteks lahe mustriline sall, mille ma ostsin 10 euro eest suveniiriks ühest spetsist Hanoi käsitööpoest nimega Craft Link. See kuulub ühele Vietnamis tegutsevale mittetulundusühingule, mis turustab eelkõige just nende käsitööliste asju, kellel muidu on väga keeruline turistide rahakotile ligi pääseda.