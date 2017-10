Kuidas rääkida lapsele lehmast?

Kuidas rääkida varahommikul kella 6 paiku bussis istuva ja unega võitleva lasteaialapsega? (Ja samal ajal ka igas vanuses televaatajaga.) ETV uue lihasöömist propageeriva saate tegijate arvates võiks see toimuda niimoodi:

„Selle mikrohetke jooksul ületasite te oma peas vaimumaailma Rubiconi (eesti keeles on see siiski Rubico – K. K.). [--] Meie seiklus algab nüüd päris reaalajas. Mitte unes. Ja meie eesmärk on kohtuda tõeliselt müstilise Bos primigenius taurus’ega. [--] Ja Bos taurus’te, mitte segamini ajada Minotaurustega, nemad on teisest loost, teisest ajast, teisest maailmast, aga Bos taurus’te erilised lemmikud on äikesepilved. Kui pikne pragiseb hammaste vahel, siis see on eriline mõnu. Tuhat korda mõnusam kui kartulikrõpsude söömine. [--] Ja kui kõht on täis, siis nad limpsivad jäätise asemel soola (katteplaan: laps loeb bussis koomiksiajakirja – K. K.). Ja hoiavad pilgu horisondil (väike tüdruk haigutab teleekraanil – K. K.) ja niimoodi püsib kõiksuses tasakaal (näidatakse väikest magavat poissi – K. K.). Nad on jumalate kari. Eriliste olendite kari, kes on läbi loomade kõiksuse kulgemise kudumi peenkiud.“