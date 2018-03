Kuidas Putin Eestis käis: "Peterburi numbrimärgiga mustast Volgast väljus lahke mees"

Artikkel ilmus esmakordselt 6. jaanuaril 2016.

Venemaa praegune president on ette valmistanud Eesti-Vene piirilepet ning külastanud Eesti kodusid.

Teisipäeval, 1991. aasta 17. septembril võtab Tallinnast kursi Narva poole läikiv Tšaika – nõukogudeaegne esindusauto, millega said sõita vaid tippfunktsionäärid.

Tšaikas istub mees nimega ­Jevgeni Vassiljev. Eesti ­Vabariigi tollane üleminekuvalitsus eesotsas Edgar Savisaarega on saatnud ta Narva, kus ta peab kohtuma ­Vladimir Putiniga. Vassiljev on Eesti üleminekuvalitsuse konsultant, Putin töötab Sankt-Peterburgi linnavalitsuse välissuhete osakonna juhina. Need kaks meest peavad ette valmistama protokolli, mis reguleeriks piiri­ületamist Narva jõel – kuhu rajada piiripunktid, kuidas kontrollida piiri ületavaid inimesi ja autosid.

Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest on möödas vähem kui kuu. Leningrad on kandnud referendumiga taastatud Sankt-Peterburgi nime kümme päeva.

Vassiljevi ja Putini kohtumist dokumenteerib oma päevikus Vladimir Juškin. Praegu tunnustatud Venemaa-ekspert, toona töötas ta Eesti valitsuse nõunikuna. Juškin ise Putini ja Vassiljevi kohtumise juures polnud, aga ta pani kirja tollased sündmused.

„Kui Jevgeni eile (1991. aasta 17. septembril) Narva jõudis, seisis Peetri väljakul juba üks Peterburi numbrimärgiga must Volga, kust väljus lahke mees, kes tervitas ja tutvustas end – Putin, Vladimir ­Vladimirovitš, Sankt-Peterburgi linnavalitsuse välissuhete osakonna juhataja,” algab Juškini päevikus lõik, mis räägib protokolli ettevalmistamisest.