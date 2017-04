Kuidas osta ja tarbida eetiliselt?

Vaatamata maailma üldisele arengule ja kasvavale keskkonnateadlikkusele muutub paljude riikide ja inimeste olukord hullemaks. Inimesed nälgivad, vett ei ole, rahvad ja loomaliigid kaovad. Kuidas leida selliseid arenguvõimalusi, mis ei toituks ainult vaesemate arvelt. Mõelgem mõnedele asjadele, mida tarbime iga päev: kohv, tee, banaanid, suhkrusisaldusega kaubad, puuvillatooted. Need tooted tulevad meile tuhandete kilomeetrite kauguselt üle maailma ja meil pole nendega isiklikku suhet.

Öeldakse, et keegi ei taha teada, kuidas tehakse vorsti. Lisame vorstile ka kohvi, mida hommikul joome, banaani, mille sõime, või pluusi, mis on praegu seljas. Liiga sageli tulevad need looduse hävitamisega saadud istandustest, kus töölisi ekspluateeritakse ning kus töötavad lapsed, selmet käia koolis ja mängida.