Kuidas normaalne inimene valimised võitis

Kolleeg Krister Kivi on vist kõige vähem moodsa aja poliitiku moodi inimene, keda ma tean.

Kui otsida üht sõna, mis iseloomustab tänapäevaseid edukaid poliitikuid, siis on see pragmaatilisus. Nad teevad asju, millest on neile kasu. Nad ei taha raisata aega tegevustele, mis võivad küll üldiselt olla õiged ja vajalikud, aga mis kohest tulu, tuntust või tähelepanu ei too. Nad tegutsevad sihipäraselt ja tulemuse nimel, olles alati valmis vajalikus suunas painduma, endaga ja oma väärtustega kompromisse tegema. Poliitikas tunded ei loe, tähtis on ratsionaalne kulu-tulu arvestus. Mina annan sulle hääle, sina annad mulle töökoha. Kurgid sulle, raha mulle.

Krister Kivi on, mulle tundub, selle kõige täielik vastand.