Kuidas nad meilt rõõmsad jõulud ära võtsid ja häbitunde peale surusid

Jõulud on hea aeg, et sellest rääkida. Jõuluaega on koondunud mäe jagu „õige elu“ juhiseid, mida on väga raske mitte rikkuda ja millest nii mõndagi meil peetakse üha enam vajalikuks jõustada riigi rusikaga.

Kes meist ei teaks, et pole õige palju süüa? Eriti rasvast toitu. Kahjulik! Ülekaal! Süda! Veresoonkond! Rasvunud maks! Riiklikud toitumissoovitused!

Kes meist ei teaks, et alkohol on saatanast? Seda juttu aetakse nii palju, et mõned arvavad, et kogu Läti vahet pendeldamine ongi protest moralistide ja terviseedendajate näpuviibutuste vastu.

Nii on eriti jõuluajal võimatu vältida süütunnet.