Kuidas mulle Tehnika­ülikoolis metallist käsi prinditi

Tallinna Tehnikaülikool omandas äsja Eestis unikaalse 3D-printeri, millega saab välja printida eri metallidest esemeid. Ma olen selle uue ja erilise masina esimesi katsejäneseid, täpsemalt minu käsi. Kuigi nii suuri objekte tavaliselt üldse ei prindita, otsustas Tehnikaülikool teha mu käele erandi.

Istun Mustamäel Tehnikaülikooli laboris laua taga ja hoian vaat et hinge kinni, sest liigutada ei tohi. Mu käe kohal hakkab edasi-tagasi sõitma must kastikujuline mõõtepea, millest väljuv punane joonjas laserkiir libiseb üle naha. Mõõtepeas asuv laserskanner mõõdab kiire tagasipeegeldust käepinnalt – teisisõnu tekitab hulga täppe ja tuvastab nende asukoha käel ning saadab siis selle punktipilve edasi arvutisse. Tulemus on kohe ka näha – seinal asuvale ekraanile ilmub minu käe ruumiline kujutis.