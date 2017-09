Kuidas mul „Mad Meni“ vaadates internet otsa sai

Mul sai möödunud laupäeval keset ööd internet otsa. Arvasin esiti, et Netflix läks rikki, Ameerika striimimiskeskkonna välesõrmsed tuunijad on midagi totaalselt nässu keeranud ja seetõttu hangus „Mad Meni“ 7. hooaja 4. episood pealkirjaga „Monolith“ hetkel, kui vana ja kobe New Yorgi reklaamituus Roger Sterling sõitis koos oma eksnaise Monaga kuhugi hipikommuuni, et tuua tsivilisatsiooni rüppe tagasi nende tütar Margaret. Läksin väga rahulolematult magama, lootes, et hommikuks on kindlasti kõik korras, pilt jookseb ja ­Roger on vaimukas nagu alati. Und ei tulnud ja mu magamajäämist tõrjuvas ajus valitses samasugune segapundar nagu igapäevast Canadian Goldi pohmelli põdeva Don Draperi armuelus.