Kuidas maitseb grillkoer magushapus kastmes?

„Mina võin küll koera liha süüa, pole probleemi,“ öeldi mulle. „Mille poolest koera söömine erineb näiteks lehma söömisest?!“

Istusime Kagu-Aasias, Laoses, Nam Tha jõe kaldal ja Eestist pärit turist uuris minu käest, kuhu ta võiks siinkandis minna, et koeralihast tehtud rooga maitsta.

Mul on Laoses väike matkabüroo. Pean siia sageli tulema ja siin aega veetma, kuid alles eelmisel talvel avanesid mu silmad ühe siinse kultuuriaspekti suhtes. Jalutades kohalikus mägikülas ning kiites majade vahel ringi lonkivat ilusa karvaga koeravolaskit, öeldi minu kiidusõnade peale: „Jah, see on hea koer – suur. Temast saab palju liha.“

Sama päeva õhtul sain juhuse tahtel teadlikuks faktist, et minu kontorist umbes kolmesaja meetri kaugusel asub ainult koeralihale spetsialiseerunud restoran.