Viimase aasta jooksul olen reisides alati püüdnud lähemat tutvust teha ka sihtkohtade veinidega. Hispaanias, Prantsusmaal ja Gruusias ei ole see ilmselgelt osutunud kuigi keeruliseks ülesandeks. Kui välja arvata küsimus, kes on roolis. Riigid, kus veinijaht minu jaoks aga peaaegu et ebatervet hasarti on tekitanud, on Venemaa ja Hiina. Ning ei, esimese puhul ei pea ma silmas Sovetskoje Šampanskojet ega teise puhul ploomiveine.