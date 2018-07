Kuidas ma ühekordseid nõusid kasutades langesin rohepesu ohvriks

Kolm aastat tagasi tähistasime poja sünnipäeva koos tema lasteaia rühmakaaslastega. Nagu kõik lapsevanemad teavad, on laste sünnipäeva korraldamine paras logistikaülesanne, muu hulgas tuleb lahendada toitlustamise küsimus. Selliste olukordade näiliselt mugavamaks lahendamiseks on välja mõeldud ühekordsed nõud. Nafta maa seest välja pumpamine, transportimine, plastmassiks töötlemine, selle toidunõudeks sulatamine ja turustamine on kummalisel kombel odavam ja lihtsam kui pärast pidu nõusid pesta. Kuna ka mulle ei meeldi tegelikult nõude pesemine, siis olin õnnelik, et leidsin poest toidunõud, mille pakend lubas, et need lagunevad kompostides 180 päevaga. Tundsin ostes ennast igati rohelise mõtteviisi esindajana. Olin ju teinud maailmavaatest lähtuvalt valiku kallima alternatiivi kasuks.

Pärast pidu poetasin mõned joogitopsid köögivalamu all toimetavasse vermokomposterisse, et jälgida, kuidas vihmaussid nende lagundamisega toime tulevad.